Motorista de carreta é preso embriagado dirigindo em zigue-zague na BR 386, em Lajeado

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem de 45 anos dirigindo embriagado uma carreta com cinco toneladas de peso, no domingo, na BR 386, em Lajeado. Segundo a PRF, o motorista conduzia o caminhão em zigue-zague, colocando em risco os demais veículos que trafegavam na rodovia.A prisão ocorreu após denúncia de um usuário da BR 386.

Os policiais rodoviários federais fizeram buscas na estrada e localizaram a carreta quase em Lajeado. A PRF interditou o fluxo de veículos do sentido contrário, para minimizar os riscos de acidente. Após a abordagem, o condutor realizou o teste do bafômetro, que teve como resultado 0,89 mg/L, índice quase 3 vezes acima do limite necessário para caracterizar o crime de trânsito. No veículo foi encontrado um litro de cachaça quase vazio.

O homem, morador de Ijuí, possuía uma condenação anterior por dirigir sob o efeito de álcool e se envolver em acidente de trânsito. O condutor reincidente foi preso por embriaguez ao volante e conduzido à polícia judiciária local. Ele será responsabilizado criminal e administrativamente pela imprudência. A carreta foi liberada ao seu proprietário, que tomou conhecimento da ocorrência.