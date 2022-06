Motorista morre e carona fica ferida após carro derrapar na pista com gelo na ERS 235, em Gramado

publicidade

Uma pessoa morreu em um acidente de trânsito no começo da manhã deste sábado no km 35 da ERS 235, na avenida das Hortênsias, em Gramado. Um Chevrolet Celta, de cor vermelha, com placas de Canela, ficou desgovernado após derrapar no gelo na pista, fenômeno decorrente das baixas temperaturas. O carro chocou-se contra a mureta de uma residência, capotou e parou virado sobre uma calçada. O motorista morreu e a passageira teve graves ferimentos.

Ao mesmo tempo no local, segundos antes, um Volkswagen Golf, de cor preta, com placas de Gramado, também ficou sem direção por causa do gelo no asfalto e rodopiou no meio da pista. Em seguida, o condutor do automóvel acabou sendo atropelado por Chevrolet Onix, de cor branca, com placas de Canela. A vítima ficou gravemente ferida.

O Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) foi acionado nas duas ocorrências, além do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), 5º Batalhão de Bombeiros Militar (5º BBM) e concessionária EGR.