Movimento intenso e longa espera marcam vacinação da faixa de 83 a 84 anos em Porto Alegre

Os idosos com 83 e 84 anos moradores de Porto Alegre fizeram filas na manhã de terça-feira nos postos de saúde para vacinação contra a Covid-19. Desde cedo foi registrado um intenso movimento nas unidades em operação, com longa espera em alguns locais para a aplicação da dose que não demora um minuto. No Centro de Saúde Modelo e no posto Santa Marta, a circulação começou antes mesmo do início da inoculação, às 8h, com moradores comparecendo a partir das 6h.

No Centro de Saúde Modelo, no bairro Santana, o Exército colocou uma tenda para tentar possibilitar mais conforto aos idosos que foram realizar a imunização. Nem todos puderam sentar nos bancos e cadeiras disponibilizados pela administração da unidade de saúde enquanto aguardam pela vacinação. A espera pela manhã era longa, e a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) recomendou que outros postos fossem procurados para evitar a grande concentração, recomendando o Santa Marta (Rua Capitão Montanha 27, Centro) e o Santa Cecília (Rua São Manoel 543).

Os funcionários dos postos de saúde informam que o período da tarde é um bom momento para realizar a imunização na Capital, estimando a normalização do atendimento. A diretora de Atenção Primária da Saúde da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), Luciane Beiró, informou que os idosos não precisam chegar cedo porque há vacinas para todos.



No posto de saúde Camaquã, a dona de casa Eni Ferreira da Rosa, 83 anos, que estava acompanhada da neta Janaína, disse que estava muito contente por ter conseguido ser vacinada. "Estou torcendo para que todas as pessoas possam ser vacinadas", ressaltou. Ela estava na companhia da vizinha Zilma Lopes de Oliveira, 84 anos, que afirmou que estava ansiosa por realizar a vacina. As duas foram levadas de carro a unidade de saúde pela vizinha Roberta. Morador do bairro Cristal, Marcelino Oliveira, 83 anos, explicou que estava feliz pelo fato de ter feito a imunização.

Atendimento nesta quarta

O atendimento aos idosos na Quarta-feira de Cinzas será realizado das 8h às 17h, nos nove postos de saúde credenciados. As unidades de saúde Camaquã, São Carlos, IAPI, Morro Santana, Clínica da Família Álvaro Difini, Moab Caldas, Assis Brasil, Santa Marta e Centro de Saúde Modelo. Já na unidade de saúde Santa Cecília, na rua São Manoel, no bairro Santana, o atendimento será feito das 14h às 17h. O Santa Cecília, não abriu nessa segunda, porque é o único posto de saúde que não é administrado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS). A gestão é realizada pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA).

Para realizar a vacina contra o coronavírus, é necessário que os idosos levem documento de identidade com foto, como RG ou CPF, e comprovante de residência, como conta de água e luz. Somente quem reside em Porto Alegre poderá se imunizar. Não haverá distribuição de senhas: o atendimento é por ordem de chegada. Em caso de necessidade, é permitida a presença de um acompanhante.