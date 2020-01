Movimento intenso marca retorno do Litoral em direção a Porto Alegre

publicidade

A expectativa se cumpriu e o domingo foi o dia mais movimentado no retorno do Litoral Norte em direção a Porto Alegre após o feriadão de Ano Novo. De acordo com a concessionária que administra a Freeway (BR 290), CCR Via Sul, durante todo o dia a movimentação foi intensa no trecho. Antes das 19h, 30 mil veículos já haviam retornado das praias para a Capital. Até o final da noite, pelo menos 58 mil passaram pela rodovia.

Para efeitos de comparação, na quarta-feira, 1º de janeiro, 51 mil veículos retornaram do Litoral Norte para Porto Alegre e na quinta, dia 2, foram 55 mil. A partir das 13h deste domingo iniciou a operação papa-fila no pedágio de Gravataí, com o objetivo de reduzir o tempo de espera no trecho e evitar congestionamentos.

Por conta da movimentação, o tráfego no acostamento foi liberado desde 16h40min do km 0 ao 26 (entre Osório e Santo Antônio da Patrulha). Além disso, a CCR Via Sul registrou algumas ocorrências no final da tarde de ontem, mas sem gravidade. No mesmo turno houve lentidão no trecho de Santo Antônio da Patrulha devido a um acidente com danos materiais - um capotamento, sem feridos - que deixou uma faixa bloqueada, mas em seguida o tráfego foi liberado. Nesta segunda-feira, dia 6, a expectativa é de que 43 veículos passem pela freeway em direção à Capital ao longo do dia.