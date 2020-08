publicidade

O movimento nas tendas de triagem de Porto Alegre segue intenso com a população em busca de informações sobre o coronavírus. As estruturas foram montadas em hospitais e unidades de saúde da cidade. No hospital Vila Nova, na zona Sul, já foram realizados 5.330 atendimentos desde a abertura do serviço no dia 30 de março.

O enfermeiro Ricardo Cunha dos Santos afirmou que os profissionais de saúde observaram que a população está bem assustada. "Estamos tendo uma procura diária de, em média, 85 pacientes. Existem inúmeras dúvidas em relação aos sintomas e de como fazer o tratamento", ressaltou. Segundo Santos, as principais queixas das pessoas que vão até a estrutura são em relação a sintomas gripais e gastrointestinais que podem estar atrelados a sintomas da infecção por coronavírus.

Conforme o enfermeiro do Hospital Vila Nova, também foi observado que muitos pacientes ainda desconhecem a importância do distanciamento e isolamento social. A tenda da instituição de saúde funciona todos os dias da semana das 7h às 19h. Quem procura o serviço das tendas de triagem em Porto Alegre busca informações sobre os sintomas do coronavírus e como ocorre a transmissão. Tanto os enfermeiros quanto os técnicos de enfermagem dos hospitais e das unidades de saúde alertam sobre os sintomas mais comuns, que são tosse, febre, coriza, dor de garganta e dificuldade para respirar.

Na tenda do Grupo Hospitalar Conceição (GHC), na zona Norte da Capital, os atendimentos ao público começaram em 26 de março, e segundo o médico Alexandre Bessil, gerente das Interunidades de Emergência, já foram atendidas 10.035 pessoas - 6.512 mulheres e 3.523 homens. "A nossa proposta com a estrutura de triagem é que as pessoas não procurassem a emergência porque a unidade tem a característica de casos mais graves. A tenda funciona como um local para pacientes com sintomas leves", destacou.

A estrutura funciona no espaço de parte da Escola GHC, na avenida Francisco Trein, bairro Cristo Redentor, próximo ao Hospital Conceição. Com atendimento diário das 8h às 20h, a unidade recebe pacientes suspeitos de coronavírus, para avaliação de risco. Bessil disse que quem necessitar de internação é encaminhado para o Hospital Conceição e os que não têm gravidade são orientados a voltar para casa. O local conta com quatro consultórios, uma sala de estabilização, uma sala de classificação de risco com dois classificadores e uma ambulância para transporte de paciente. A equipe é formada por três enfermeiros, quatro médicos, três técnicos de enfermagem e dois auxiliares administrativos.

Quem procura o serviço nos hospitais e nos postos de saúde está sempre protegido com o uso de máscara e costuma levar álcool em gel para a higienização das mãos. O movimento de pessoas em busca de informações sobre a Covid-19 tem sido intenso também nas tendas de triagem localizadas nas unidades de saúde da Cruzeiro do Sul, Bom Jesus, Lomba do Pinheiro e nos hospitais Materno Infantil Presidente Vargas e da Restinga Extremo Sul.