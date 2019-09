Mulher é presa por furto de energia no Centro de Porto Alegre

publicidade

Uma mulher foi presa, na noite desta quarta-feira, por furto de energia elétrica no Centro de Porto Alegre. De acordo com a Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE), ela é dona de uma casa noturna, na rua Pinto Bandeira, que estava com uma das fases ligadas diretamente à rede da CEEE, sem registrar consumo.

A ação conjunta aconteceu com diversões órgãos da prefeitura. O objetivo é fiscalizar estabelecimentos da região para coibir irregularidades. Essa foi a 26ª prisão registrada pelo crime de furto de energia elétrica na área de concessão da CEEE, dentro do programa de combate a perdas da Companhia.