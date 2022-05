Mulher morre atropelada na ERS 239, em Araricá

publicidade

Uma mulher foi atropelada e morta na madrugada deste sábado no km 34 da ERS 239, em Araricá. A vítima, de 40 anos, natural de Estância Velha, foi atingida na pista por um Fiat Palio, com placas de Sapiranga.

Segundo o efetivo do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), a motorista do automóvel, uma jovem de 20 anos, realizou o teste de etilômetro e deu resultado negativo. O tráfego ficou parcialmente bloqueado durante o atendimento da ocorrência no local.