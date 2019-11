Mulher morre em acidente na ERS 324, em Passo Fundo

publicidade

O tombamento de uma carreta no km 197 da ERS 324 causou a morte de uma mulher, em Passo Fundo. A carreta que transportava amigo de milho trafegava no sentido Passo Fundo - Marau no momento do acidente. O condutor ficou ferido e foi encaminhado ao Hospital Vicente de Paulo.

Após o acidente, a passageira chegou a ser atendida no local do acidente pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos. O Comando Rodoviária da Brigada Militar e a Polícia Civil atenderam a ocorrência.