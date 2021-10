Municípios do RS recebem nova remessa de vacinas contra Covid-19

publicidade

A Secretaria Estadual da Saúde (SES) realizou, nesta quinta-feira, a distribuição de uma nova remessa de vacinas contra a Covid-19. Mais de 562 mil doses foram enviadas a todos os municípios, contemplando Pfizer, AstraZeneca/Fiocruz e Coronavac/Butantan. Elas serão destinadas para as doses de reforço de idosos, pessoas imunodeprimidas e trabalhadores da saúde, assim como para as segundas doses, além de um pequeno quantitativo solicitado por alguns municípios para a primeira dose de adolescentes.

A distribuição ocorreu com a retirada das doses na Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos (Ceadi), na Capital, por parte de algumas das regionais e pela Secretaria de Saúde de Porto Alegre. Outras regionais foram atendidas em algum dos roteiros de entrega que saíram na manhã desta quinta-feira com direção a Cruz Alta, Osório, Cachoeira do Sul, Pelotas, Santa Maria, Caxias do Sul e Tio Hugo. Em cada uma dessas cidades, as coordenadorias mais próximas retiraram as suas respectivas quantidades, que serão divididas e enviadas aos municípios de abrangência. Algumas cidades serão ainda abastecidas com doses que já estavam em estoque nas regionais.

Doses de reforço ou adicionais

• 67.746 doses Pfizer para pessoas com mais de 60 anos e trabalhadores da saúde (terceira dose seis meses após a segunda ou dose única) ou pessoas imunodeprimidas (terceira dose 28 dias após a segunda ou dose única)

Segundas doses

• 169.548 doses Pfizer (oito semanas após a primeira dose)

• 272.680 doses AstraZeneca (dez semanas após a primeira dose)

• 51.160 doses Coronavac (28 dias após a primeira dose)

Primeiras doses

• 1.476 doses de Pfizer para adolescentes

Totais distribuídos hoje

Pfizer – 238.770

AstraZeneca/Fiocruz – 272.680

Coronavac/Butantan – 51.160

Total – 562.610