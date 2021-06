Municípios que mais vacinarem serão premiados no RS

publicidade

Na mesma live em que detalhou o calendário de vacinação da primeira dose até 20 de setembro, o governo do Rio Grande do Sul fez um anúncio nesta quinta-feira para incentivar as prefeituras gaúchas a imunizarem a população de suas cidades. O governo estadual dará uma premiação aos que mais aplicarem doses. “Serão R$ 625 mil em dois momentos, 20 de julho e 20 de agosto, nesta corrida em que todos ganham”, informou o governador Eduardo Leite.

Entre os municípios com mais de 100 mil habitantes, o que mais aplicar ganha R$ 150 mil e o segundo recebe R$ 100 mil. Para as cidades entre 50 mil e 100 mil habitantes, os prêmios serão de R$ 100 mil e R$ 75 mil.

Municípios de 10 mil a 50 moradores, os prêmios são de R$ 50 mil e R$ 75 mil. Já para cidades até 10 mil habitantes, os prêmios são de R$ 25 mil e R$ 50 mil. “Uma cidade, se liderar as aplicações nas duas datas, poderá ganhar duas vezes”, frisou Leite.

A secretária estadual de Saúde, Arita Bergmann, afirmou que a premiação nada mais é do que uma valorização do governo do Estado aos municípios que estão fazendo a vacina chegar no braço da população. "É uma demonstração de que a gestão estadual quer que a vacina chegue às pessoas", completou.

