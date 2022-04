Municipários realizam novo ato por reajuste salarial em Porto Alegre

publicidade

O Sindicato dos Municipários de Porto Alegre (Simpa) realizou um novo ato público em frente ao Paço Municipal na tarde de ontem. Os servidores pedem uma reposição salarial de 33,98%. A categoria está sem reajuste há seis anos.

Em sua última proposta, no mês passado, a prefeitura ofertou 10,06%, divididos em quatro parcelas, sendo a última para janeiro de 2023. “Em assembleia, no dia 29, a categoria deliberou e optou por rejeitar a proposta, porém com a condição de continuar negociando”, explica o diretor-geral do Simpa, João Ezequiel da Silva.

O governo municipal marcou nova reunião com os municipários para terça-feira, quando apresentará uma nova proposta. “A expectativa da categoria é que seja uma proposta melhorada. O ato de hoje é para reafirmar nossa decisão e mostrar ao governo que a categoria está muito insatisfeita com a proposta”, justifica o diretor.

Durante a reunião de terça, haverá novamente concentração da categoria em frente à prefeitura e no dia seguinte, quarta-feira, haverá assembleia para deliberar sobre a nova proposta. A categoria também reivindica a atualização no valor do vale-alimentação; o pagamento da progressão 2012/2014 e o início do processo para o pagamento da progressão 2014/2016.