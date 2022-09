Mutirão do CadÚnico acontece nesta quinta na região CRAS Timbaúva, em Porto Alegre

publicidade

Porto Alegre recebe mais um mutirão do Cadastro Único nesta quinta-feira. Desta vez, a atividade vai atender a população da região do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Timbaúva, em Porto Alegre (avenida Irmão Faustino João, 89).

A partir das 8h, moradores dos bairros Mário Quinta, Rubem Berta e comunidades Batista Flores, Wenceslau Fontoura, Timbaúva, Recando do Sabiá e Marcos Klassman poderão retirar as senhas para atendimento no local. A atividade é coordenada pela Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc).

As famílias devem comparecer ao local portando documentos originais. É importante que o responsável familiar apresente o comprovante residencial, CPF ou Título de Eleitor e, para os demais membros da família, deve apresentar Certidão de Nascimento, Certidão de Casamento, CPF, RG, Carteira de Trabalho ou Título de Eleitor. Se houver crianças: apresentar a declaração escolar.

Agendamento Online

O atendimento para atualização cadastral e novos cadastros pode ser realizado via Central do Cidadão, por meio do site 156 Web, e pelo App 156+POA. Nesta modalidade, o agendamento pode ser efetuado para atendimento nas Unidades: SMDS, Subprefeitura Cristal e Subprefeitura Belém Novo.

Unidade de Atendimento Descentralizado, das 8h às 17h

- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SMDS): avenida João Pessoa, 1105.

- Vida Centro Humanístico: avenida Baltazar de Oliveira Garcia, 2132 – Sala 656, área 6 – Sarandi.

- Sine Municipal: avenida Sepúlveda esquina com Mauá - Centro Histórico. (previsão de 100 fichas diárias).

- Estação Cidadania - Pracinha da Cultura (Estrada João de Oliveira Remião, 5250), parada 13.

Unidades Descentralizados nas Subprefeituras - de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 12h e das 13h30 às 17h30

- Região Cristal: avenida Copacabana, 1096, bairro Tristeza.

- Região Extremo Sul: avenida Des. Jorge Mello Guimarães, 12, bairro Belém Novo.

- Região Restinga: rua Antônio Rocha Meirelles Leite, 50 - 2ª Unidade Restinga Nova.

- Região Partenon: avenida Bento Gonçalves, 6670 (terminal Antônio de Carvalho).

- Região Leste: rua São Felipe, 144 - Bom Jesus.

- Região Norte: rua Afonso Paulo Feijó, nº 220, Sarandi.

Centros de Referência de Assistência Social (CRAS)

O atendimento nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) de cada região de Porto Alegre é prioritário para atualização cadastral de famílias acompanhadas em outros serviços e acontece por meio de agendamento da equipe técnica e/ou conforme a demanda de grupos prioritários como: gestantes, idosos, PCDs. Atenção: famílias acompanhadas pelas equipes e que precisam atualizar dados, informe-se no CRAS.

Consulta Cadastral

Para consultar dados e situação cadastral ou impressão do Registro Número de Inscrição Social é preciso acessar este link.