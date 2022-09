"Não dá para identificar nada", diz bombeiro após incêndio em casa de repouso que deixou 6 mortos

publicidade

O quarto da casa de repouso atingida por um incêndio na manhã deste sábado, que deixou seis mortos, ficou deteriorado. "Não dá nem para identificar cama, ar condicionado, guarda-roupa, mobília, nada", disse à Record TV o bombeiro Aran Barbosa, que atuou no combate às chamas. O acidente ocorreu na rua Phobus, em São Mateus. Entre as vítimas havia uma cuidadora e cinco idosos.

Quem acionou o Corpo de Bombeiros foi uma cuidadora que chegou ao local para trocar de turno com a colega de trabalho. No local, havia oito pessoas. Apenas duas idosas foram socorridas com vida. Uma foi levada ao hospital em estado grave, e a outra estava consciente.

A corporação acredita que o incêndio tenha se iniciado devido a um curto circuito no ar condicionado, entretanto, a perícia foi chamada ao local para a confirmação. Segundo o bombeiro, o incêndio começou no quarto que ficou deteriorado. Os demais cômodos da casa de repouso têm resquícios de fogo, mas é possível identificar os móveis ao redor.

Neste mesmo quarto, um idoso foi encontrado carbonizado. As demais vítimas morreram após inalarem muita fumaça. Em nota, a prefeitura de São Paulo informou que o local não tinha alvará de funcionamento. "A UVIS (Unidade de Vigilância em Saúde) foi acionada para fiscalização, coleta de mais informações e averiguação relativa à presença de outros internos na residência, além dos que faleceram em decorrência da tragédia", informou a prefeitura. A dona do local e a cuidadora que acionou o Corpo de Bombeiros foram levadas à delegacia de São Matheus para prestar depoimento.

