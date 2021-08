Número de infectados em surto aumenta, e Conceição suspende visitas e internações em Porto Alegre

publicidade

Um dia após confirmar um surto de Covid-19 em sete alas do Hospital Nossa Senhora da Conceição, o Grupo Hospitalar Conceição (GHC) informou nesta sexta-feira que visitas a pacientes estão restritas por tempo indeterminado. Na quinta-feira, foram confirmados 22 casos positivos ocorridos dentro do hospital em um período de 48 horas. E, nesta sexta-feira, o hospital confirmou que são 41 pessoas infectadas, sendo 29 pacientes e 12 funcionários da instituição. Pela rapidez da transmissão do vírus, a suspeita é de que os infectados - a maioria já vacinada contra o novo coronavírus - tenham contraído a variante Delta.

Conforme o GHC, a Fiocruz está analisando os dados de genotipagem colhidos de pacientes e funcionários para identificar qual é a cepa do vírus. Coordenador do Controle de Infecção do Conceição, Renato Cassol explica que os resultados devem ser conhecidos no começo da próxima semana. "Não sabemos ainda qual é a cepa, se tem a desconfiança de que possa ser a Delta, porque já tem aqui no Estado. Uma cepa que já tem transmissão mais rápida, mas não causa a doença mais grave", afirma.

O infectologista garante que o surto surgiu em sete alas diferentes. Por conta disso, a direção decidiu restringir visitas e algumas internações. "Estamos restringindo o número de visitas no hospital ao mínimo possível, dentro do que a lei permite, e fazendo com que os funcionários fiquem exclusivos nas áreas mais críticas", observa.

O objetivo é impedir a disseminação do vírus. "Estamos suspendendo algumas internações por alguns dias até a gente conseguir fazer rastreamento definitivo dos funcionários e pacientes hospitalizados para saber o número de pessoas que se contaminaram aqui dentro do hospital", completa.

Contaminação durante as visitas

Cassol acredita que a contaminação dos pacientes pode ter ocorrido durante as visitas. "Importante ressaltar que nenhum paciente está em estado grave. Temos diversos casos, provavelmente trazidos por visitantes, familiares, porque esses pacientes foram testados antes da baixa, todos tinham RT-PCR negativo. Provavelmente alguns familiares trouxeram da rua o vírus aqui para dentro. Por isso fizemos a suspensão de visitas", alerta, após participar nesta sexta-feira da reunião do Gabinete de Gerenciamento de Crise.

Na próxima semana o colegiado volta a se reunir para avaliar outras medidas a partir dos resultados dos exames analisados pela Fiocruz. "Ficamos aguardando se vai confirmar a variante Delta na Fiocruz, mas provavelmente sim, porque é uma cepa que não é mais grave do que a anterior, talvez seja até menos grave, mas que possui mecanismo de transmissão superior ao vírus original. Estatisticamente ela já está no Rio Grande do Sul, já com vários casos detectados", ressalta.

Veja Também