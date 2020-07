Número de mortes por Covid-19 chega a 188 em Porto Alegre

publicidade

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) confirmou até o começo da tarde desta quinta três novas mortes por Covid-19 em Porto Alegre. Com isso, o total de óbitos na cidade desde o começo da pandemia chegou a 188. A última vítima fatal registrada é um homem, de 79 anos. Ele foi internado na UTI no Hospital Militar em 10 de junho. O idoso era hipertenso.

A 187º vítima era uma mulher, de 86 anos. Ela estava internada no Hospital Conceição desde o dia 30 de junho e foi transferida para o Hospital Independência no último dia 7. A idosa era diabética, com doença neurológica e imunodeficiência.

A 186ª morte também foi confirmada na manhã desta quinta. É um homem, 72 anos, que era hipertenso, ex-tabagista, com doença cardiovascular. Ele estava internado na UTI do Hospital Conceição desde o dia 10, teve a confirmação da infecção pelo novo coronavírus no dia 14 e morreu na quarta-feira.

De acordo com o último boletim da SMS, a cidade tem 5.104 casos confirmados e 6.881 casos suspeitos. Testaram negativo para a Covid-19 18.867 pessoas e 2.830 pacientes estão recuperados.

As mortes ainda não constam no boletim da Secretaria Estadual de Saúde (SES). Em seu último boletim, o Rio Grande do Sul contabilizou 41 novas mortes nas últimas 24 horas, o que elevo o número total para 1.101. O número de casos confirmados ultrapassou a marca dos 42,2 mil em 437 municípios gaúchos – 88% do território estadual.

