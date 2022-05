Número de mortos em deslizamentos chega a mais de 30 em Recife

publicidade

A Defesa Civil de Pernambuco confirmou que 33 pessoas morreram em deslizamentos de terra na região de Recife em razão das fortes chuvas que atingem a capital e o estado. A tempestade, que se intensificou na sexta-feira (27), ficou ainda mais severa neste sábado (28), e alagou ruas, invadiu casas, deixou pessoas a pé e de carro ilhadas.

De acordo com a assessoria da Organização Social de Saúde Hospital do Tricentenário, que administra hospitais e unidades de pronto atendimento na capital pernambucana, Unidade de Pronto Atendimento de Ibura, são 20 óbitos registrados, sendo 14 adultos e 6 crianças.

Na UPA de Curado, outros dois óbitos confirmados, de dois bebês, de 1 e 2 anos de idade. O acúmulo de água na pista gerou o fechamento do Aeroporto de Recife. No centro da cidade, ruas alagadas pararam o trânsito nas principais vias. Os outros óbitos ocorreram nas últimas 24 horas.

Na periferia ocorreram as maiores perdas, com deslocamentos derrubando casas e soterrando pessoas. A previsão é de que a quantidade de água aumento ainda mais até o final do dia.