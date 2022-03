Número de pacientes com Covid-19 em UTIs volta a cair no RS

publicidade

O número de pacientes confirmados com Covid-19 internados em leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) no Rio Grande do Sul voltou a cair nesta terça-feira. A Secretaria Estadual de Saúde (SES) registrou 258 pessoas nesta situação, dez a menos do que o dia anterior. A taxa de ocupação de UTI em geral no Estado foi de 61,2%, 1.806 enfermos para 2.950 leitos operacionais nos hospitais gaúchos. Casos suspeitos de Covid-19 ou outras síndromes respiratórias agudas graves no RS foram de 71 pessoas.

Em Porto Alegre, a taxa de ocupação registrada foi de 86,9%, com 637 pacientes em geral para 751 leitos disponíveis nesta terça-feira, segundo o painel de monitoramento de UTIs da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Destes, 73 são enfermos com contaminação confirmada por Covid-19, sete casos suspeitos e nenhuma pessoa aguardando leito.

O Hospital da Restinga atingiu o máximo da sua capacidade e duas casas de saúde da Capital que operaram acima da demanda, Ernesto Dornelles (147,5%) e Nossa Senhora da Conceição (109,43%). O Vila Nova foi a instituição com menor ocupação, com 57,45%.

O RS registrou, nesta terça, 4.912 novos casos de Covid-19 e foram confirmados mais 35 óbitos. Até o momento, conforme dados da SES, 2.222.120 pessoas contraíram a doença no Estado e 38.755 delas morreram em decorrência da infecção. Até o momento, 2.162.538 (97%) dos pacientes contaminados estão recuperados e 20.701 (1%) passam por acompanhamento médico. A mortalidade do coronavírus entre os gaúchos é de 340,6 a cada 100 mil habitantes. A letalidade é de 1,7%.