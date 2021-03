Ninguém acerta as seis dezenas e Mega-Sena acumula em R$ 40 milhões

publicidade

Nenhum apostador acertou as seis dezenas da Mega-Sena sorteadas pela Caixa Econômica Federal neste sábado, pelo concurso 2.352, e o prêmio acumulou em R$ 40 milhões para o sorteio da próxima quarta-feira.

Os números sorteados no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, neste sábado foram: 09 -17- 38 - 41 - 49 - 55.

Apesar de ninguém ter levado o prêmio máximo, 102 apostas acertaram cinco dezenas, e cada um faturou R$ 31.309,46. Outros 5.124 bilhetes tiveram quatro acertos, e ganharam R$ 890,36 cada.

Para concorrer à bolada na próxima quarta-feira, basta ir a uma casa lotérica ou entrar no sistema digital da Caixa e marcar de 6 a 15 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha).

Cada jogo de seis números custa R$ 4,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do país. Outra opção é o Bolão Caixa, que permite ao apostador fazer apostas em grupo.