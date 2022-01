No Distrito Federal, crianças são entubadas em pronto socorro devido à falta de leitos de UTI

publicidade

No Distrito Federal, crianças estão sendo entubadas no pronto socorro do Hospital Materno Infantil de Brasília - HMIB, devido à falta de leitos de UTI, ocasionado pelo avanço das internações de crianças por Covid-19 e uma parcela menor por gripe. Procurada, a Secretaria de Saúde do DF respondeu apenas que "a unidade conta com a sala vermelha e a sala amarela na emergência, que são ambientes preparados para esse tipo de procedimento, com material e equipamento adequados".

Quanto às medidas que poderiam ser tomadas para solucionar a falta de leitos de UTI na unidade, foi apresentado apenas o plano divulgado pelo governo local na última sexta-feira, 14.

Pelo plano de mobilização de leitos para o enfrentamento da pandemia da Covid-19, serão sete fases de mobilização, ativadas de acordo com o aumento da demanda, com oferta de até 217 leitos de UTI em toda a rede pública, e mais 133 contratados na rede privada.

Taxa de ocupação de leitos de UTI no DF

A taxa de ocupação de leitos de UTI está, neste momento, em 74,07%. Considerando adulto, pediátrico e neonatal, há 14 leitos vagos. Contudo, no início da manhã, na primeira atualização do painel de informações sobre a Covid-19 no Distrito Federal, o InfoSaúde apresentava uma taxa de ocupação de 91,11%, maior nível desde junho do ano passado.

A Secretaria de Saúde, no entanto, não respondeu se a redução no índice de ocupação, entre o início da manhã e a última atualização do InfoSaúde, foi ocasionada devido a abertura de novos leitos.

Diante da expansão das infecções, devido à variante ômicron, mais contagiosa, e que teve a transmissão comunitária confirmada no DF, a pressão sobre o sistema de saúde tem aumentado nas últimas semanas.

A capital federal soma 28.012 casos ativos da Covid-19. Nesta terça, 18, foram confirmados 4.780 novos casos da doença. A taxa de transmissão do vírus chegou a 2,31.