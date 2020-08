Nova borboleta no asfalto busca conscientizar sobre perigos no trânsito

publicidade

Em 19 de julho, o jovem Thiago Manzoni Gonçalves, de 18 anos, perdeu a vida em um acidente de moto na avenida Assis Brasil, bairro Sarandi, na zona Norte de Porto Alegre. Naquela data, Thiago estava cheio de expectativas para o primeiro dia de trabalho da nova empresa que ele tinha montado com o pai. Então como uma homenagem, mas também um alerta, o trecho no qual ocorreu o acidente foi marcado na tarde desta sexta-feira com uma borboleta branca no asfalto, que faz parte do projeto Borboletas Pela Vida, da Fundação Thiago Gonzaga, em parceria com a prefeitura de Porto Alegre.

“O carro e a moto são armas. Eu não quero que mais nenhum jovem perca a vida, eu não quero que nenhuma mãe sinta a dor que eu estou sentindo”, desabafou Aline Manzoni, mãe do Thiago. Conforme Diza Gonzaga, presidente da Fundação Thiago Gonzaga, as borboletas marcam os locais onde jovens, como o Thiago, perderam a vida. “As cicatrizes brancas no asfalto são um alerta para a abrangência e gravidade desta verdadeira guerra motorizada que acontece nas nossas ruas e avenidas, mostrando que nos locais por onde passamos todos os dias, a caminho do trabalho ou da escola, muitas vidas são perdidas”, reforçou.

Apesar da diminuição do fluxo de veículos devido à pandemia, o número de mortes entre motociclistas aumentou em Porto Alegre em relação ao mesmo período do ano passado. Os números preocupam mas, para a Fundação Thiago Gonzaga, essas estatísticas têm rosto, nomes, sonhos interrompidos. E sonhos o Thiago Gonçalves tinha muitos. Agora, a borboleta que sinaliza o local onde Thiago perdeu a vida será um alerta para quem por ali passar e, ao mesmo tempo, uma homenagem ao jovem a pedido de seus familiares. “O que eu quero é que as pessoas se conscientizem”, enfatizou a mãe do jovem.

Conforme a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), mesmo com o menor fluxo de veículos durante a pandemia, o número de mortes de motociclistas em Porto Alegre aumentou. E a maioria das perdas ocorreu durante o distanciamento social – entre março e junho, num total de 77%. Segundo o Detran/RS, os motociclistas são a maioria das vítimas do trânsito gaúcho em 2020, num total de 29% só no primeiro semestre do ano.

Desde 2004, o projeto Borboletas pela Vida já pintou mais de 150 borboletas em Porto Alegre, além de outras centenas espalhadas por diversas cidades, inclusive fora do Rio Grande do Sul, com objetivo de alertar a população sobre a gravidade e abrangência dos acidentes de trânsito. A solicitação para a pintura de uma borboleta deve ser feita por um familiar direto (pai, mãe, cônjuge) para a Fundação Thiago Gonzaga. Durante a pandemia os atendimentos estão sendo feitos pelo e-mail vidaurgente@vidaurgente.org.br ou por aplicativo de mensagem no número (51) 99273-4822.