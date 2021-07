Nova central telefônica do Instituto-Geral de Perícias volta a operar em Porto Alegre

publicidade

O Instituto-Geral de Perícias (IGP) em Porto Alegre recolocou em operação a nova central telefônica, que havia sido inaugurada no início deste mês. O serviço havia sido afetado pelo incêndio e desabamento do prédio da Secretaria da Segurança Pública no último dia 14. Quem ligar agora para o número (51) 3288-5150 será novamente direcionado para os principais serviços e departamentos do IGP na Capital.

A opção 1 se refere à carteira de identidade. São três canais: informações sobre agendamento de carteiras durante a pandemia, horário de funcionamento e documentos necessários e também o agendamento do serviço, válido apenas em casos de urgência.

"A orientação permanece sendo a de solicitar o atendimento pelo site, deixando o telefone apenas para casos urgentes", afirma a diretora do Departamento de Identificação, Katia Bittencourt.

Já a opção 2 traz as informações para a consulta a perícia em veículos, que só pode ser feita no site do IGP (igp.rs.gov.br/consulta-a-situacao-de-pericias-em-veiculos). Por sua vez, a opção 3 direciona o usuário para os vários atendimentos do Departamento Médico-legal, como necrotério, clínica médica e sexologia, informações sobre laudos e atendimento psicossocial.

Para entrar em contato com o Departamento Administrativo, Departamento de Perícias Laboratoriais, Corregedoria, Supervisão Técnica e Gabinete da Direção-Geral, basta discar o ramal desejado. O Departamento de Criminalística permanece com o telefone (51) 3223-6677.

A mudança é o início de um projeto que prevê a interligação de todo o IGP, por meio de uma tecnologia chamada Voz sobre Protocolo de Internet, de sigla VoIp. A previsão é integrar todas as coordenadorias regionais do IGP no Interior do Estado até o final deste ano.

"A grande vantagem do VoIp é a redução de custos com ligações DDD, já que todas as ligações terão custo de ligação local. Além disso, ele possibilita implantar serviços por meio de um sistema de respostas automáticas, como o que está sendo feito no atendimento das carteiras de identidade", explicou o chefe da Divisão de Tecnologia da Informação do IGP, André Luiz Assis.

Até o final do ano, todos os telefones do IGP, incluindo as coordenadorias regionais de perícias do Interior, estarão integrados, o que deve reduzir ainda mais os custos.