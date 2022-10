Nova Ponte do Guaíba é alvo de vândalos

publicidade

A nova Ponte do Guaíba já sofre com a ação de vândalos. Lixo acumulado, pichações e partes da estrutura depredadas e queimadas revelam a degradação daquela região. Erguida para solucionar os problemas de congestionamento na BR-290 e escoar o trânsito em direção à Região Metropolitana, a estrutura - que está inacabada - sofre ainda com a falta de limpeza e manutenção.

Moradores de rua se abrigam sob as alças de acesso, principalmente na rótula da rua Voluntários da Pátria com a rua Dona Teodora, onde também é possível notar a colocação de tapumes. Uma parte do material deixado no local para concluir a ponte apresenta marcas de incêndio. Em outros trechos, é possível notar pelo menos outros dois casebres improvisados às margens da via, num cenário de abandono.

Em fevereiro, o Ministério da Infraestrutura informou que a conclusão das quatro alças de acesso vai fazer parte de um programa de concessão de 667 quilômetros das BRs 116, 158, 290 e 392, em trechos que vão de Porto Alegre a Camaquã. E destacou que a conclusão do remanescente de obras será inserida dentro do escopo da nova concessão. A expectativa de conclusão do lançamento do edital é até o fim de 2022.

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit-RS) não se manifestou sobre o assunto. O Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) informa que recolhe 20 toneladas de lixo por semana, em média, na região do bairro Humaitá e Vila Farrapos. O DMLU destaca ainda que a rua Voluntários da Pátria normalmente é local escolhido para descarte irregular de lixo.