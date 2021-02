Novo lote de insumo para fabricar vacina da Oxford chega neste sábado

publicidade

O segundo lote de IFA (Ingrediente Farmacêutico Ativo) para produção de vacinas da AstraZeneca/Universidade de Oxford chega neste sábado (27) ao Brasil, conforme anunciou o Ministério da Saúde nesta sexta-feira (26). A matéria-prima possibilitará que Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) produza cerca de 12 milhões de doses de imunizantes contra a Covid-19 (novo coronavírus).

Uma aeronave, proveniente da China, trará o carregamento da vacina, que será levado à Bio-Manguinhos/Fiocruz, onde as vacinas serão fabricadas. Quando estiverem prontas, as ampolas do imunizante, batizada de covishield, serão distribuídas no âmbito do PNI (Programa Nacional de Imunização).

Em 6 de fevereiro, a primeira remessa com matéria-prima desembarcou no país. Conforme o governo federal, esse lote inicial é capaz de gerar 2,8 milhões de doses em solo brasileiro. A expectativa é que essas vacinas cheguem ao SUS (Sistema Único de Saúde) para vacinação em massa na segunda quinzena de março.

Insumos até junho

O Ministério da Saúde informou ainda que, até junho, devem chegar ao Brasil insumos suficientes para produzir 100,4 milhões de doses da vacina da AstraZeneca/Oxford na Fiocruz, no Rio de Janeiro. Até o fim do ano, a expectativa é que o acordo de cooperação da Fiocruz com a AstraZeneca viabilize 210,4 milhões de doses da covishield.

Na quinta-feira (25), o ministro das Comunicações, Fábio Faria, afirmou que a medida compõe o rol de ações em um "esforço do governo federal” para garantir a imunização dos brasilerios.

Durante viagem à Suécia neste mês, Faria disse ter conversado com o sócio da AstraZeneca, Marcus Wallenberg. Na ocasião, pediu que a empresa acelere o envio de insumos e vacinas para o combate da covid-19 no Brasil.