Novo lote de vacinas da Coronavac chega ao Rio Grande do Sul

Um novo lote de vacinas da Coronavac chegou no começo da manhã desta quarta-feira no Rio Grande do Sul. São 318,2 mil doses do imunizante contra a Covid-19 que o Ministério da Saúde enviou. Os frascos são destinados a vacinar idosos entre 75 e 79 anos e trabalhadores da saúde.

Esta nova remessa de vacinas do Butantan corresponde à entrega de duas doses, sendo necessário que estados e municípios façam a reserva da segunda dose para garantir que o esquema vacinal seja completado no período recomendado pelo laboratório, de duas a quatro semanas.

Nessa terça-feira, o Estado viveu um dos piores dias da pandemia, com o registro de 502 mortes relacionadas ao novo coronavírus. Os óbitos foram contabilizados em 140 cidades gaúchas. O número total de fatalidades ultrapassou a marca dos 15,6 mil. Em Porto Alegre, foram 82 mortes reportadas pela Secretaria Municipal de Saúde.