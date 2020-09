Novo presidente da Amrigs assume compromisso de diálogo e defesa ampla dos médicos do RS

publicidade

A retomada do protagonismo da Associação Médica do Rio Grande do Sul (Amrigs) nas discussões sobre ciência, tecnologia e políticas de saúde, a ampliação do número de sócios e a defesa ampla dos médicos em todas as mesas de negociação. As propostas foram divulgadas nesta sexta-feira pelo presidente eleito da Amrigs, Gerson Junqueira Junior, que toma posse no dia 17 de outubro no comando da entidade. Ele esteve em visita ao Correio do Povo onde foi recebido pelo diretor de Redação, Telmo Flor, pelo gerente de jornalismo da Rádio Guaíba, Guilherme Baumhardt, e pelo diretor comercial da Rádio Guaíba, Luis Grisólio.

Segundo Junqueira, a ideia da associação é manter um diálogo com as sociedades de especialidades médicas e estar presente nos principais fóruns onde é debatida a Medicina no Rio Grande do Sul. "Hoje, temos 2,5 mil sócios. O nosso objetivo é dobrar ou triplicar o número de associados", destacou. Segundo Junqueira, que vai presidir a entidade até 2023, a ideia da sua gestão é resgatar o orgulho de ser médico. "Queremos que a entidade seja mais ativa e protagonista representando de forma mais contundente a classe médica", explicou. O novo presidente da Amrigs deseja ainda que seja retomada a participação de profissionais que não estavam mais ao lado da entidade.

O processo eleitoral para escolha da gestão 2020/2023 da Amrigs aconteceu no dia 31 de agosto. A votação ocorreu exclusivamente por meio digital em plataforma específica e segura, desenvolvida para as eleições da entidade. Duas chapas disputaram os cargos da diretoria, além de 31 candidatos ao Conselho de Representantes. Com 65,2% dos votos válidos, os associados elegeram a chapa 2 - "O Futuro, Agora", liderada Junqueira Junior, graduado em Medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), especialista em Cirurgia Geral e Cirurgia Digestiva.

Ele foi presidente da Sociedade de Cancerologia do RS (2010/2012) e presidente da Sociedade de Cirurgia Geral RS (2012-2013). Foram totalizados 598 votos para a diretoria, sendo 183 (30,6%) para a chapa 1, 390 (65,2%) para a chapa 2, e 25 votos brancos e nulos (4,2%).