Novo símbolo apresenta imagem de idoso ativo, em Porto Alegre

A lei que estabelece a utilização do novo símbolo (pictograma) “60+” para atendimento prioritário a idosos nos estabelecimentos públicos e privados não vem sendo cumprida na Capital. São poucos os locais na cidade com a imagem. Em um shopping da zona Norte da Capital, há um espaço que se adaptou à nova lei. Tanto nos estacionamentos públicos quanto privados é respeitada a reserva de vagas para pessoas com deficiência, gestantes, cadeirantes e idosos, mas a imagem “60+” não aparece nesses locais. A nova imagem já deveria estar sendo usada para sinalizar esse atendimento prioritário na cidade.

O projeto do vereador Paulo Brum (PTB) foi aprovado pela Câmara de Vereadores em dezembro do ano passado. Segundo Brum, a imagem anterior, de um idoso curvado e com bengala, induz ao entendimento de que pessoas com mais de 60 anos são incapazes. “A ideia do projeto foi desmistificar essa visão de que o idoso é uma pessoa incapaz ou inválida”, disse.

A servidora federal Elizete Carminatti elogiou a iniciativa do Legislativo municipal em aprovar a nova imagem. No entanto, afirmou que talvez esteja faltando maior divulgação. “Vivemos uma época em que são respeitados os direitos de acessibilidade das pessoas nos locais públicos e privados”, destacou.

Conforme Brum, é constrangedor para os idosos encontrarem placas com a representação de uma pessoa com as costas intensamente curvadas e uma bengala. “A imagem, que é quase onipresente, sinaliza as situações em que é dada preferência para idosos como assentos de ônibus, filas de supermercados, vagas de estacionamento”, explicou. O novo símbolo foi escolhido após intensa campanha, principalmente na Internet, para a mudança do ícone. “Espero que as instituições públicas e privadas cumpram a lei”, observou.