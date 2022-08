Novo trecho liberado da avenida Tronco reacende esperança de moradores de Porto Alegre

publicidade

As obras de duplicação da avenida Tronco, na zona Sul de Porto Alegre, estão avançando mais um pouco nesta quarta-feira. Hoje pela manhã agentes da Empresa Pública de Transportes e Circulação (EPTC) estiveram no local para apoiar o trânsito e liberar os dois sentidos da via, entre as ruas Dona Otília e Comandaí. De acordo com a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Smoi), os trabalhos estão por volta de 80% prontos, com 6,5 quilômetros já liberados ao tráfego.

O trecho mais recente compreende terraplenagem e pavimentação no cruzamento entre a avenida Divisa e a rua Cruzeiro do Sul. Quem conhece detalhadamente ou ainda convive com a obra da Tronco sabe que muito dinheiro e tempo já foram investidos no local, e enquanto os automóveis e ônibus trafegam rapidamente na área, uma solução definitiva anda a passos muito mais lentos. Prevista para ficar pronta para a Copa do Mundo de 2014, a larga avenida teve remoções e sucessivos atrasos nas obras que frustram de maneira geral até os dias atuais, oito anos e quase duas Copas depois, motoristas que gostariam de utilizar a via como importante alternativa ao trânsito.

Incertezas

Ainda que a comunidade da região siga esperançosa de que as melhorias na Tronco justifiquem os atuais transtornos, o prazo muito além do previsto inicialmente gera incertezas. A serviços gerais Aline Lima Amaral e sua irmã, a dona de casa Roseli de Lima Nolasco, ambas moradoras do bairro Santa Tereza, andavam pela região nesta quarta pela manhã com um carrinho de bebê cada e outras crianças caminhando. “Quando falta água aqui é horrível. Não tem sinaleira para os carros pararem, então dependemos da sorte. Quase não tem sinalização também”, afirma Roseli.

Veja Também

A aposentada Lúcia Pereira Rissi, moradora do Medianeira, opina que “é preciso ter paciência”, palavra esta frequentemente presente no vocabulário dos moradores do entorno da futura avenida. “Tenho que reconhecer que a obra está boa. Ela é tudo o que precisamos. Acho que agora as coisas vão avançar mais por aqui”, observa. O serralheiro Valdemar Ribeiro, proprietário de um negócio ao lado da obra, e cuja necessidade do veículo é diária vai pela mesma linha de observação. "Já deu tanto trabalho que agora tem que ir”, comenta.

A nova etapa da obra causa novas modificações no trânsito de veículos desde esta quarta. Conforme a EPTC, a Rua Cruzeiro do Sul, entre as ruas Divisa e Dona Cristina, está bloqueada, e a alternativa de acesso às ruas Arapeí, Orfanotrófio e Butuí é a rua Comandaí.

Nos trechos 1 e 2, as obras estão 55% prontas, e 36,1% dos R$ 49,5 milhões foram investidos até o momento. Já nos trechos 3 e 4, a conclusão chega a 75%, e os investimentos chegaram a 49,2% da previsão de R$ 74,5 milhões. A Smoi espera terminar as obras ainda em 2022, ou chegar ao final do ano com um encaminhamento definitivo das mesmas.