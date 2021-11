Nuvens se afastam e sol aparece no RS nesta sexta-feira

publicidade

O sol retorna para a maioria das regiões do Rio Grande do Sul nesta sexta-feira. Entre a madrugada e a manhã, ainda são esperadas nuvens, deixando o céu encoberto em pontos do Norte e Nordeste do Estado, incluindo a grande Porto Alegre.

De acordo com a MetSul Meteorologia, pode haver chuva no começo do dia na Serra, Aparados e Litoral Norte. No entanto, a nebulosidade se dissipa ao longo da tarde e a maior parte do território do Estado deve ter tempo aberto. O amanhecer será frio, mas a tarde fica agradável.

Em Porto Alegre, sol aparece entre nuvens. A mínima na Capital é de 16°C, e a máxima não ultrapassa os 23°C.

Mínimas e máximas no RS

Passo Fundo 14°C / 23°C

Bagé 8°C / 26°C

Pelotas 9°C / 26°C

Santa Rosa 12°C / 28°C

Caxias do Sul 12°C / 18°C