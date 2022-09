O que se sabe sobre o desabamento que deixou mortos e feridos na Grande São Paulo

publicidade

A queda de uma laje em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, na manhã de terça-feira, deixou nove mortos, de acordo com informações do Corpo de Bombeiros. Segundo a corporação, as vítimas estavam soterradas, e outras 31 pessoas foram resgatadas com vida.

A Multiteiner, localizada na estrada Ferreira Guedes, abrigava no momento um evento para cerca de 70 pessoas. Uma arquibancada montada no mezanino recebeu os visitantes e acabou desabando com o restante da estrutura, quando o evento já estava prestes a terminar.

Quem são as vítimas

Havia, entre os mortos, dois homens e sete mulheres. Uma delas era Valquíria Aparecida da Silva, auxiliar de limpeza que trabalhava na empresa havia dois meses. Entre os participantes estavam os candidatos a deputado estadual Jones Donizette, do Solidariedade, e deputada federal Ely Santos, do Republicanos. Eles tiveram ferimentos leves.

Julcimara de Moraes César também era funcionária do estabelecimento havia pouco tempo. “Ela trabalhava aqui tinha só sete meses. Não tinha mais do que isso”, contou o irmão, Danilo.

Mortos:

1 - Valquíria Aparecida da Silva, de 47 anos

2 - Julcimara de Moraes César, de 35 anos

3 - Letícia Lira, de 26 anos

4 - Claudevan Correia Lima, de 35 anos

5 - Natália de Arruda Silles, de 25 anos

6 - Diana Amara da Silva, de 20 anos

7 - Diego Ferreira Duarte, de 27 anos

8 - Angela Rodrigues de Souza, de 32 anos

9 - Iara da Silva Soares, de 20 anos

Resgate

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada por volta das 8h55. Foram 78 homens em 20 viaturas atendendo à ocorrência. Os helicópteros Águia 18 e 22 do Grupamento Aéreo da Polícia Militar também estiveram no local.

A Defesa Civil, a Polícia Militar e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) prestaram apoio à ocorrência. Parte das vítimas ficou presa nos escombros e foi resgatada pelos bombeiros.

Dentre os veículos, foram acionadas unidades de resgate do Samu e da equipe da Defesa Civil de Itapecerica da Serra e Taboão da Serra.

Investigação

As alterações feitas no galpão da Multiteiner que desabou em Itapecerica da Serra estavam irregulares. As mudanças foram feitas em desacordo com o projeto inicial aprovado. A última vistoria realizada no imóvel havia sido em 2017. Segundo o secretário de Planejamento e Meio Ambiente, Leonel Novais, a empresa foi interditada.

A Prefeitura de Itapecerica da Serra solicitou à empresa toda a documentação, que será repassada à Secretaria de Negócios Jurídicos. Os funcionários da empresa tiveram acesso ao escritório, acompanhados da Defesa Civil.

Um engenheiro da Defesa Civil esteve local avaliando o imóvel. Segundo informações preliminares, parte da estrutura cedeu totalmente e a outra ficou dependurada (onde estavam as cadeiras do auditório).

Algumas questões ainda precisam ser esclarecidas, como quem autorizou o evento e o número exato de participantes. De acordo com o secretário de Planejamento, faltou também o alvará da prefeitura para a realização da confraternização.

A administração municipal também oficiou a Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) em busca de respostas sobre a situação do imóvel e as pendências de regularização no projeto, uma vez que a empresa fica em área de proteção de manancial.

A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar a causa do desabamento.