Obra é concluída e transito é liberado na rua Mostardeiro, em Porto Alegre

As obras do Reservatório Mostardeiro, abaixo das quadras do Parque Tenístico José Montaury, foram concluídas nesta sexta-feira. Com isso, as quatro pistas da rua Mostardeiro, entre as ruas Miguel Tostes e Mariante, foram liberadas para trânsito.

A iniciativa envolveu operação entre Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSUrb) e Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC). Após a sinalização e montagem do esquema de trânsito pela EPTC, foi iniciada no dia 3 de setembro a remoção das árvores pela SMSUrb, necessária para realização da obra.

O Dmae realizou o conserto na via e testes comprovaram a eficácia da concretagem e vedação dos tubos. O fechamento da vala foi realizado durante a semana para possibilitar a aplicação do asfalto na via. A obra não afetou o abastecimento de água na região.

Em maio, foi detectada a necessidade de manutenção e iniciados os reparos no reservatório, que ficou isolado para evitar que seguisse um vazamento de 50 litros de água por segundo na tubulação de mil milímetros de diâmetro. Foram recuperadas as paredes, as juntas de vedação e do tubo de concreto e realizada a impermeabilização da estrutura.