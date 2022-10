Obra integrante do Quadrilátero Central, calçada da Otávio Rocha passa por teste quinta

publicidade

Quem transita pelo Centro de Porto Alegre já percebeu que, desde junho deste ano, algumas ruas se tornaram pequenos canteiros de obras em pleno coração da cidade. São as melhorias do chamado Quadrilátero Central, revitalização e urbanização de vias importantes por onde passam milhares de pessoas todos os dias. Quinta-feira, as atenções se voltam para o local em que o projeto iniciou, a rua Otávio Rocha.

A partir das 18h desta quinta, na esquina em frente ao prédio Renner, será feito o teste do piso de passeio reformado na via que, ainda, passou por recuperação do pavimento e qualificação do canteiro central no trecho entre as ruas Marechal Floriano Peixoto e Dr. Flores. A amostra, tratada como um evento pela prefeitura da Capital, é uma espécie de encerramento desta primeira etapa das intervenções, desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Smoi), com apoio das secretarias de Serviços Urbanos e Administração, além da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) e do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae).

As obras seguem na rua Otávio Rocha, nos canteiros entre os trechos 1 e 2, onde será feita a execução de esgoto para as bancas e a limpeza, remoção e preparação da área. No trecho 4, será feita a finalização do paralelepípedo. No canteiro entre os trechos 1 e 2 e 3 e 4, será feita a execução das redes de esgoto das bancas. Já, na Voluntários da Pátria, está prevista a execução de juntas de dilatação do piso.

Nesta semana, começaram os trabalhos na rua General Vitorino, com isolamento do local para início das atividades, colocação de placas de sinalização de trânsito, remoção de meio fio e assentamento de canaletas monobloco. Em razão do avanço das obras, é necessário o bloqueio da via, entre as ruas Mal. Floriano Peixoto e Dr. Flores, mantendo aberto o cruzamento da rua Vigário José Inácio. Com isso, Marechal Floriano e Vigário José Inácio terão sentidos invertidos entre General Vitorino e Andradas.

A Smoi explica que não é possível determinar a porcentagem de andamento da obra, pois a revitalização é dividida por ruas, que passam por etapas diferentes na execução das melhorias, algumas concluídas, outras no início do processo. Ao todo, serão R$16 milhões em investimentos com financiamento do Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF) destinado ao programa Orla POA. O projeto executivo foi elaborado pela ENCOP Engenharia.

Após a conclusão do Quadrilátero Central, a reforma deve avançar para a rua Marechal Floriano Peixoto, alcançando uma parte da Voluntários da Pátria, seguindo depois para a rua dos Andradas. No total, a obra será subdividida em 18 intervenções.