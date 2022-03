Ocupação de UTIs por Covid-19 é a menor em 85 dias no RS

publicidade

O Rio Grande do Sul voltou a registrar queda da ocupação das Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), com 146 pacientes diagnosticados com a doença em estado grave nesta quinta-feira. É o menor número de internações por conta do novo coronavírus em leitos de UTI desde 4 de janeiro deste ano, quando havia 146 pacientes com a doença.

De acordo com Painel Coronavírus, da Secretaria Estadual da Saúde (SES), são 87 casos a menos em relação a 14 dias atrás, quando havia 233 pacientes com Covid-19, e uma redução de 37% no período. Com um total de 1.754 pacientes em UTIs - que envolve internações por todas as doenças - a ocupação geral era de 67,4% dos 2.602 leitos disponíveis. Em um mês, houve redução de 472 leitos de UTI no Estado, que no início de março contava com 3.074 unidades.

O boletim epidemiológico divulgado pela SES nesta quinta informou mais 13 óbitos em decorrência de complicações da Covid-19, elevando o total de mortes no Estado para 39.049 desde o início da pandemia. Segundo a SES, 3.648 novos casos da doença foram confirmados, totalizando 2.274.550.

Em Porto Alegre, com 651 pacientes em leitos de terapia intensiva, a ocupação das UTIs era de 87,74%. Do total, 51 tinham diagnóstico de Covid-19 e quatro tinham diagnóstico suspeito da doença.

Conforme monitoramento das UTIs da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), pelo menos cinco hospitais não tinham pacientes diagnosticados com a doença nos leitos de UTI: Instituto de Cardiologia, São Lucas, Divina Providência, Independência e Fêmina. Entre as instituições referência no tratamento do novo coronavírus, Moinhos de Vento tinha o maior número de internações, com 14 pacientes, seguido do Hospital de Clínicas (8), Mãe de Deus (6) e da Santa Casa (5).

