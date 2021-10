Operação de coleta de lixo em Porto Alegre mobiliza 100 pessoas

publicidade

A operação especial para o recolhimento de lixo em Porto Alegre segue neste domingo nas regiões onde há mais acúmulo de resíduos. Condomínios e avenidas são o foco das equipes do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU). Nas primeiras horas do dia, cerca de 35 caminhões do órgão são utilizados para a ação da prefeitura. Mais de 100 pessoas foram envolvidas no processo.

Nesse sábado, servidores da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, por meio do DMLU, percorreram as vias da cidade para coleta dos resíduos orgânicos. Cerca de 40 bairros foram afetados com a paralisação dos funcionários da empresa Litucera Limpeza e Engenharia Ltda.

Para garantir a retomada do serviço de coleta domiciliar de lixo da modalidade porta a porta, o prefeito Sebastião Melo determinou o pagamento na segunda-feira, 18, próximo dia útil, de R$ 500 mil à empresa Litucera. O valor deve ser destinado à quitação do vale-alimentação dos trabalhadores, que paralisaram o serviço, alegando falta de repasses. Simultaneamente, a terceirizada será notificada a completar a documentação prevista no contrato, o que não ocorreu até o momento.

A definição ocorreu durante reunião emergencial realizada no Paço Municipal, com a participação de gestores municipais e representantes da empresa. A Litucera, com sede em Vinhedo (São Paulo), atua em caráter emergencial desde junho. A expectativa é que os trabalhadores da terceirizada retornem ao trabalho nesta segunda-feira e que até terça-feira a coleta seja normalizada.