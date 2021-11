Orla e parques atraem milhares no domingo ensolarado em Porto Alegre

publicidade

A Orla do Guaíba atraiu milhares de pessoas na tarde deste domingo. Uma boa parte dos visitantes ficou concentrada no trecho 3 da Orla, onde ficam as novas quadras esportivas e a pista de skate.

O trânsito na região da avenida Beira-Rio chegou a registrar pontos de lentidão. No sentido centro, muitos motoristas reduziam a velocidade para observar as novas instalações da cidade e busca um lugar para estacionar. As quadras esportivas estavam lotadas até o início da noite.

Com temperatura amena, muita gente aproveitou para praticar atividades físicas ou passear com a família. Mesmo com recomendação das autoridades de saúde para evitar a disseminação da Covid-19, uma parte dos usuários desprezava o uso de máscaras de proteção. Os bares e estacionamentos da orla registravam bom movimento de público.

A Redenção, no Bom Fim, também registrou grande movimento. Muitas pessoas aproveitaram os locais com sombra e se acomodaram no gramado do entorno do Espelho d'Água.