Pagamento de salários de maio dos servidores estaduais começa nesta sexta

O governo do Rio Grande do Sul começa a pagar nesta sexta-feira os salários líquidos dos funcionalismo do Executivo relativos ao mês de maio. Hoje, recebem os servidores que ganham até R$ 1,1 mil. Os contracheques dos ativos, inativos e pensionistas estão disponíveis no Portal do Servidor (RHE) e somam 342.119 mil vínculos e valor líquido de R$ 1,2 bilhão. Também na manhã de hoje será depositado a quinta parcela do 13º salário de 2018.

Os celetistas receberão na próxima terça-feira, dia 4 de junho. A agenda de pagamentos continua no dia 11 de junho, quando o dinheiro será liberado para quem recebe até R$ 3,5 mil. Os vencimentos dos servidores que ganham até R$ 8 mil serão pagos em 13 do mesmo mês. No dia 19, serão pagos os salários que vão até R$ 12 mil. A quitação de salários de maio está prevista para ser concluída em 21 de junho, segundo estimativas do Tesouro do Estado.