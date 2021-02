Pai doa parte do fígado para bebê de quatro meses em Porto Alegre

publicidade

Heron Baasch, morador de Florianópolis, em Santa Catarina, doou uma parte do fígado para o filho, Matheus, nascido em agosto de 2020, após o bebê ser diagnosticado com uma grave doença genética que acomete o órgão. Com apenas quatro meses, a criança passou por uma cirurgia, com duração de 12 horas, no Hospital da Criança Santo Antônio, da Santa Casa de Porto Alegre, realizada pela equipe de transplante hepático pediátrico intervivos. A operação foi coordenada pelo médico Antônio Kalil, no dia 4 de janeiro.

Matheus é o segundo filho do casal Louise e Heron. Após o nascimento, os pais notaram que o menino estava ficando cada dia mais amarelado. O seu diagnóstico mostrou que ele tinha deficiência de alfa 1 antitripsina. A realização de um transplante era a sua única chance. “Fiquei sem chão, é o pesadelo de toda mãe descobrir que seu filho tem uma doença tão séria. Só de ouvir falar na possibilidade de um transplante meu sangue gelou. Pensar em um bebezinho tão pequeno – que até então vivia no colo - em um centro cirúrgico, não parece fazer sentido”, relembrou Louise.

A doença progrediu rapidamente e a família foi encaminhada para a Santa Casa, em Porto Alegre, com a indicação para um transplante de fígado. Em uma corrida contra o tempo, descobriu-se que pai seria compatível com o bebê. "Fiquei com muito medo de não ser compatível com ele, pois somos de grupos sanguíneos diferentes, mas, felizmente, a realização de transplante hepático intervivos foi possível, e isso tirou um peso enorme das nossas costas”, afirmou Heron.

Segundo a gastroenterologista pediátrica da Santa Casa, Melina Melere, o procedimento, que estava agendado para o dia 11, precisou ser antecipado devido à piora que o menino apresentou no final do ano. “Tomamos um susto muito grande, pois liberei ele para passar as festas de final de ano em casa, em Santa Catarina, mas ele ficou muito mal, com grandes chances de não resistir a uma viagem até Porto Alegre. Então, manejamos a situação à distância, por telefone, e assim que possível, a família embarcou em um avião e, assim que aterrissaram, o internamos imediatamente na UTI, em estado muito grave”, declarou.

Após a cirurgia, Matheus recebeu alta no dia 30 de janeiro. A família permanece ainda em Porto Alegre no aguardo da liberação médica. “Agora que o pior já passou, estamos extremamente agradecidos por ter nosso menininho querido de volta. É maravilhoso poder voltar a pensar no futuro dele, ter um bebê – que apesar de alguns cuidados especiais – é um bebê normal, que gosta de um colinho, sorri o dia inteiro e se desenvolve", comemorou a mãe de Matheus.