Papa "está melhorando" de sua bronquite, segundo o Vaticano

A saúde do papa Francisco, que desistiu de viajar para a COP28 em Dubai devido a uma bronquite, "está melhorando", informou neste sábado (2) o Vaticano. "O papa não tem febre e continua com o tratamento apropriado", detalhou a Santa Sé em comunicado.

O pontífice argentino, de 86 anos, abdicará, no entanto, de presidir o Angelus da janela do Palácio Apostólico na Praça de São Pedro, em Roma, para "evitar exposição às mudanças de temperatura".

Assim como no domingo passado, ele rezará o Angelus de sua residência privada. A oração será transmitida em telas colocadas na Praça de São Pedro, conforme informou o Vaticano.

Na quarta-feira, o papa presidiu sua audiência semanal com dificuldades para respirar e cansaço, e pediu a um assistente que lesse o texto em seu lugar.

Francisco, que teve uma parte de um pulmão removida em sua juventude, foi forçado a cancelar sua esperada visita a Dubai para participar da conferência das Nações Unidas sobre o clima.

O número dois do Vaticano, o cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado, viajou para Dubai no lugar do papa e leu o discurso neste sábado, pedindo aos participantes da COP um "ponto de inflexão" para acelerar a transição ecológica.

No sábado passado, ele cancelou várias audiências devido a um "ligeiro estado gripal".