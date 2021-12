Papai Noel desembarca no Aeroporto Internacional de Porto Alegre

publicidade

O Papai Noel desembarcou no Aeropo Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, na ensolarada tarde deste sábado. Acompanhado pela Noelete, o bom velhinho ficou disponível para sessões de fotos e interações com o público durante toda a tarde.

A ação foi promovida pelo Porto Alegre Airport – Aeroporto Internacional Salgado Filho para alegrar o mês de dezembro dos passageiros. O Papai Noel fica em uma área decorada próximo ao heck-in, no segundo piso, e voltará a aparecer no aeroporto do dia 6 ao 9, nos dias 11 e 12, do dia 14 a 16, do dia 18 ao 22 – sempre das 13h às 19h –, e nos dias 10, 13, 17 e 23 a partir das 14h.

Além disso, a praça de alimentação do local receberá música ao vivo durante o mês natalino, com um violinista que fará apresentações das 17h às 18h30min nos dias 6, 9, 11, 14, 18, 20, 21, 23, 25 e 30.

“Proporcionar essas experiências aos nossos clientes é gratificante. Entendemos que o aeroporto não é apenas um local de passagem, mas sim, um espaço no qual se pode viver momentos que ficarão para sempre na memória”, disse Rodrigo Sousa, diretor comercial da Fraport Brasil, que administra o aeroporto.

