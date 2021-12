Parceria da Prefeitura com o Sebrae traz nova opção de microcrédito para empreendedores

publicidade

A prefeitura de Porto Alegre assinou nesta quarta-feira contrato com o Sebrae para aplicação do programa Cidade Empreendedora, que busca aumentar os resultados socioeconômicos do município através de políticas públicas, levando estratégias de empreendedorismo para a administração pública.

O programa já atende cerca de 10% dos municípios brasileiros. As mais de 500 cidades participantes contam com soluções exclusivas, que respeitam as características e individualidades de cada local. Além de inovações para a administração pública, o programa promove avanços para os donos de pequenos e micro negócios. Dentre os municípios atendidos, são vários os casos de sucesso. Em Florianopólis (SC), onde antes se levava 90 dias para abrir uma empresa, após a participação no Cidade Empreendedora, o prazo foi alterado para 5 dias úteis.

O programa é dividido em diferentes eixos de atuação, conforme as demandas individuais das cidades. Em Porto Alegre, serão abordados os eixos da Liderança, Desburocratização, Compras Governamentais, Educação Empreendedora e Eixo personalizado de Microcrédito, com juros a 0% para inscritos no CadÚnico. Para o eixo da educação empreendedora, serão desenvolvidos conteúdos regulares junto aos alunos da rede municipal. Com a assinatura do contrato, está sendo desenvolvido um cronograma de ações que serão realizadas nos próximos 20 meses na capital.

"88% das empresas de Porto Alegre são MEI ou microempresas e necessitam da ajuda da prefeitura", destacou André Godoy, diretor superintendente do Sebrae no estado, sobre a importância da parceria. "Precisamos preparar as pessoas para serem bons ganhadores de pão. A carteira assinada está em extinção, é preciso gerar outras formas de renda", pontuou o prefeito Sebastião Melo.

A prefeitura fará um aporte de 390 mil reais para o programa e o Sebrae investirá mais 390 mil até o fim do programa, em 2023. Rodrigo Lorenzoni, secretário de desenvolvimento econômico e turismo, destacou que o programa vai de encontro ao que já vem trabalhando a atual gestão municipal. "Hoje já são centenas de atividades que podem começar a funcionar sem alvará, desburocratizando e tornando mais rápida a ação empreendedora", falou.

* Sob supervisão de Luciamem Winck