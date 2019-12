Passageira dá à luz em voo e avião faz pouso de emergência em Porto Alegre

publicidade

Um casal teve uma supresa em voo da Gol que saia do Rio de Janeiro em direção a Santiago, no Chile. Uma mulher chilena entrou em trabalho de parto, dando luz a uma menina. O caso ocorreu na noite desse domingo.

Ela teve auxílio de profissionais da Saúde que estavam na aeronave. Após o parto, o piloto decidiu fazer pouso de emergência no aeroporto Salgado Filho de Porto Alegre. A parturiente e o bebê foram encaminhados para o Hospital Fêmina. Ambas passam bem, conforme gerente de Internação do Hospital Fêmina do Grupo Hospitalar Conceição, Margarete Rosa. A gestante estava com 40 semanas de gravidez, segundo a médica.

A criança nasceu com 3,325 Kg e mede 48 centímetros. Seu nome é Trinidad.