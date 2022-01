Passageiros filmam desembarque após metrô sair do trilho no DF

publicidade

Uma composição do Metrô do Distrito Federal descarrilou na manhã desta sexta-feira entre as estações Ceilândia e Ceilândia Norte. A ocorrência impactou na operação do sistema. Os trens tiveram de reduzir a velocidade, e houve maior fluxo de passageiros nas áreas de embarque e desembarque.

Usuários tiveram de descer do vagão no meio das estações e registraram vídeos mostrando o transtorno. Eles tiveram de caminhar pelos trilhos até a plataforma para deixar a estação, que foi fechada em seguida para manutenção.

O Metrô-DF (Companhia do Metropolitano) informou que não houve feridos. "As equipes de manutenção estão no local para avaliar o trem e retirá-lo do local", anunciou em nota, enviada por volta das 7h30min.

Devido ao problema, as duas estações permaneciam fechadas até 8h30min. Os passageiros precisavam se dirigir até outras estações, como Ceilândia Centro, para embarcar no sentido Plano Piloto. O embarque e desembarque nas outras estações ocorre normalmente.

Outro caso

Em setembro do ano passado, um problema parecido ocorreu na estação Central, quando trens descarrilaram no terminal. Na época, a operação também foi interrompida, e os passageiros tiveram que descer do metrô, precisando caminhar pelo túnel até a estação Galeria. Até que a manutenção fosse concluída, os trens tinham como última parada a própria estação Galeria. Foi aberta uma investigação para determinar o que provocou o problema.

