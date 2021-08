Pelo 2º dia consecutivo, ocupação em UTIs na rede privada registra índice crítico no RS

publicidade

Pelo segundo dia consecutivo, a ocupação dos leitos de unidade de terapia intensiva (UTI) na rede privada registra índice crítico – acima dos 80% – no Rio Grande do Sul. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES), a lotação na manhã deste sábado é de 80,7%, o que corresponde ao maior volume de pacientes internados das últimas três semanas.

Os piores cenários são nas áreas de Pelotas, Santa Cruz do Sul, Cachoeira do Sul e Canoas, que desde ontem estão com as UTIs particulares superlotadas. Já Porto Alegre, Novo Hamburgo, Lajeado, Passo Fundo, Santo Ângelo e Uruguaiana operam os leitos de alta complexidade da modalidade particular com ocupação superior aos 80%.

Com cenário mais confortável, as instituições que atendem pacientes pelo Sistema Único de Saúde (SUS) não registram falta de vagas em nenhuma das 21 regiões covid, divididas pelo governo estadual, neste sábado. Juntando todas as áreas, o índice de lotação dos leitos na rede pública é de 54,3%, de um total de 2.495 leitos disponíveis.

Neste sábado, a taxa de ocupação geral – soma da rede particular + pública – dos leitos de UTI no Estado é de 61%. Das 3.340 vagas, 2.037 estão preenchidas, sendo a maioria, ou 66%, por pacientes que tratam os mais diversos problemas de saúde e 34% em decorrência de casos confirmados e suspeitos de coronavírus.

Na última quarta, o Rio Grande do Sul voltou a registrar menos de 2.000 pacientes internados em UTIs, após um período de 190 dias. Contudo, no dia seguinte a marca já havia sido superada novamente.

