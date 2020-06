Pelo 2º dia consecutivo, RS contabiliza mais de mil infectados por coronavírus

publicidade

O Rio Grande do Sul registrou, pelo segundo dia consecutivo, mais de mil pessoas infectadas por dia. Com a nova marca de 1.162 casos confirmados nas últimas 24 horas, o total de pessoas com o vírus chegou a 22 mil. Nesta quarta-feira, o Estado alcançou o total de 500 mortes por coronavírus, após registrar 23 novos óbitos nas últimas 24 horas.

O Rio Grande do Sul registrou hoje 1162 novos casos da #COVID19.



Nas últimas 24 horas foram confirmados 23 óbitos para o novo #coronavirus.



Total de casos confirmados: 22.009

Óbitos: 500



O número estimado recuperados é de 17.561 (80% dos casos).https://t.co/ZxiPeaLhKP pic.twitter.com/9uBGx0ep3g — Secretaria da Saúde (@SES_RS) June 24, 2020

A cidade de Porto Alegre – que lidera o rankings de contágio nos municípios gaúchos – registrou três óbitos por coronavírus nesta quarta-feira, totalizando 71 mortes pela doença. A informação, confirmada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), ainda não foi integralmente contabilizada no balanço estadual.

De acordo com o painel de monitoramento da SES, a pandemia já chegou em 383 municípios – 77% do Estado. Já a taxa de ocupação de leitos de UTIs em geral alcançou a marca de 71,2%, com 1.471 pacientes internados.

A atualização teve ainda 17 casos excluídos por duplicidade ou revisão de resultado.

Óbitos por coronavírus nas últimas 24 horas

- Alvorada (homem, 53)

- Alvorada (homem, 75)

- Araricá (homem, 89)

- Bento Gonçalves (homem, 85)

- Bento Gonçalves (mulher, 67)

- Butiá (homem, 38)

- Cachoeirinha (homem, 56)

- Canoas (mulher, 93)

- Canoas (homem, 56)

- Carlos Barbosa (mulher, 87)

- Gravataí (homem, 49)

- Guaíba (homem, 82)

- Guaíba (homem, 70)

- Passo Fundo (mulher, 83)

- Porto Alegre (mulher, 70)

- Porto Alegre (homem, 65)

- Santa Maria (homem, 67)

- Santo Ângelo (mulher, 108)

- Santo Ângelo (mulher, 85)

- Santo Ângelo (homem, 64)

- São Jerônimo (homem, 63)

- Viamão (homem, 73)

- Xangri-lá (mulher, 68)