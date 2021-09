Pelo menos 15 municípios sofrem com estragos da chuva no RS

publicidade

A Defesa Civil divulgou um balanço dos estragos causados pelos dois dias de chuva no Rio Grande do Sul. Conforme o levantamento, pelo menos 15 municípios comunicaram danos. Além disso, pelo menos 165 pessoas foram afetadas. De acordo com a MetSul Meteorologia, a instabilidade desta quarta-feira será forte e intensa com risco de temporais tanto de vento como de granizo nas regiões Oeste e Sul.

Veja Também

São Pedro do Sul está entre os municípios que mais sofreram com a instabilidade. O temporal acompanhado de granizo deixou mais de 30 casas danificadas, afetando cerca de 120 pessoas. Conforme a Defesa Civil, a cidade está sem energia.

Um cenário parecido foi constatado em Júlio de Castilhos. O forte vendaval acompanhado de chuva de granizo que se iniciou ainda no feriado de 7 de setembro destelhou cerca de sete casas, derrubou árvores e danificou galpões. O último levantamento é de 40 pessoas afetadas.

Em Cachoeira do Sul, a chuva intensa, associada a rajadas de vento e granizo, causou deslizamento, destruindo parte de uma casa – além de pontos de alagamentos. Os moradores da residência foram retirados do local.

O balanço na Capital

A forte chuva provocou transtornos no trânsito de Porto Alegre, nesta quarta-feira. Segundo a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), existem pontos de acúmulo de água nas vias da cidade e sinaleiras no amarelo piscante.

A Prefeitura da Capital também registrou uma queda de árvore na Avenida Princesa Isabel. De acordo com a Defesa Civil, nas últimas 24 horas, choveu 56 milímetros no município.

A instabilidade provocou o desabamento parcial de uma casa nesta madrugada. De acordo com a Defesa Civil, a estrutura, localizada no bairro Coronel Aparício Borges, tinha a base feita de madeira, e havia sido construída em um barranco.

O local está completamente isolado, já que uma outra parte da residência está pendurada no barranco e corre o risco de cair. As duas famílias afetadas estão abrigadas junto a amigos.

Confira a lista dos municípios afetados: