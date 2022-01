Pequim testa bairro inteiro para a Covid-19, a duas semanas dos Jogos de Inverno

publicidade

A cidade de Pequim anunciou, neste domingo, que testará hoje todos os habitantes de um bairro, após a descoberta de um foco de Covid-19, menos de duas semanas antes do início dos Jogos Olímpicos de Inverno na capital chinesa.

A cidade relatou o primeiro caso da variante altamente contagiosa ômicron no último fim de semana em uma pessoa que recebeu uma carta do Canadá, que as autoridades disseram ter vestígios do vírus.

No entanto, a Organização Mundial da Saúde (OMS) considera baixo o risco de infecção por superfícies contaminadas. Um segundo surto está ligado à cepa delta do coronavírus. O bairro afetado é o de Fengtai, localizado ao sul de Pequim.

Como medida preventiva, os cerca de dois milhões de habitantes do distrito vão ser testados neste domingo, indicou a prefeitura, que proíbe a saída de pessoas em risco de Pequim. "Devemos fazer todos os esforços para conter a propagação (do vírus) o mais rapidamente possível, tomando medidas firmes, rigorosas e decisivas", justificou perante a imprensa um responsável, Xu Hejian.

Desde o último fim de semana, cerca de quarenta casos de covid foram identificados em Pequim, a maioria da cepa delta.

Desconfinamento em Xi'an

As autoridades aplicam desde o início da pandemia uma estratégia de "covid zero", com restrições aos deslocamentos e confinamentos direcionados, de forma a limitar ao máximo o aparecimento de novos casos. No entanto, rebotes esporádicos têm ocorrido regularmente nos últimos meses e o país está dobrando sua vigilância com a aproximação dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim (4 a 20 de fevereiro).

O distrito de Fengtai está localizado a cerca de 20 km do local que sediará os eventos olímpicos de esqui freestyle e snowboard. Fengtai é o bairro onde está localizado o mercado de Xinfadi, que em 2020 havia sido o epicentro de um foco epidêmico anterior. Traços de vírus em uma tábua de corte de salmão importado foram descobertos neste mercado.

Desde então, a China tem sido particularmente meticulosa com a cadeia de frio, temendo a contaminação com Covid-19 por meio de produtos vindos do exterior. A hipótese de alimentos congelados por trás do surgimento da epidemia no país foi, porém, derrubada pela OMS.

Por sua vez, a cerca de mil quilômetros de Pequim, a cidade de Xi'an (norte) deve suspender seu confinamento na terça-feira, segundo anunciaram no sábado as autoridades locais. A metrópole foi, no final de dezembro, epicentro da epidemia na China.

Por esta razão, Pequim havia imposto a seus 13 milhões de habitantes as medidas de quarentena mais rígidas desde Wuhan (centro), a primeira cidade do mundo a ser confinada há exatamente dois anos no início da pandemia.