Pesquisa indica que gaúchos consideram saúde o maior problema do RS

O instituto Paraná Pesquisa divulgou nesta segunda-feira levantamentos sobre a intenção de voto dos gaúchos para os cargos de governador e senador nas eleições de outubro deste ano. Os entrevistados também foram questionados sobre o que consideram ser o maior problema do Rio Grande do Sul neste momento e sobre o que o governador eleito deveria se esforçar para resolver em primeiro lugar. A resposta majoritária foi saúde pública, com 29,2%.

A pesquisa foi realizada pelo instituto Paraná Pesquisas com 1.540 entrevistas com eleitores do Rio Grande do Sul entre os dias 15 e 20 de maio. Possui margem de erro de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos e intervalo de confiança de 95%. Está registrada no TSE sob o número RS-05915/2022.

Além de saúde, também despontaram como problemas os tópicos de Educação, Impostos/Carga Tributária e Segurança, seguidos de Inflação, Desemprego e Economia.

