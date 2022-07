Pessoas acima de 37 anos vacinadas com Janssen podem receber terceira dose nesta quarta

publicidade

A Secretaria de Saúde (SMS) de Porto Alegre ampliou o público apto a receber o segundo reforço (terceira dose) da Janssen. A partir desta quarta-feira, pessoas com 37 anos ou mais podem receber o imunizante. O novo cronograma foi divulgado nesta terça pela prefeitura e deve contemplar pessoas com 18 anos ou mais no dia 12 de julho.

A mudança segue orientação do Ministério da Saúde, que anunciou o segundo reforço para todas as pessoas a partir de 18 anos vacinadas com Janssen. De acordo com a prefeitura, para evitar filas nos pontos de vacinação, é necessário escalonamento de público.

Podem fazer a terceira dose pessoas que receberam a segunda há pelo menos quatro meses. Poderá ser aplicado o imunizante da Pfizer, Janssen ou AstraZeneca, de acordo com a disponibilidade de doses do município. A aplicação da terceira dose continua mantida para imunocomprometidos a partir de 18 anos.

A vacinação irá ocorrer em 37 unidades de saúde e no Shopping João Pessoa (vejaos locais aqui). Para receber o imunizante é necessário apresentar documento de identidade e carteira de vacinação.

Confira o cronograma de aplicação da terceira dose para vacinados com Janssen:

Quarta-feira, 6 - Pessoas com 37 anos ou mais

Quinta-feira, 7 - Pessoas com 35 anos ou mais

Sexta-feira, 8 - Pessoas com 33 anos ou mais

Segunda-feira, 11 - Pessoas com 30 anos ou mais

Terça-feira, 12 - Pessoas com 18 anos ou mais