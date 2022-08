Piquetes quase prontos para o Acampamento Farroupilha no Parque Harmonia

publicidade

Após dois anos sem o Acampamento Farroupilha no modo presencial, devido ao período mais severo da pandemia, o Parque da Harmonia, em Porto Alegre entra o mês de setembro com a cara da festa que deve reunir um milhão de pessoas em 2022. O prazo para a montagem dos 230 piquetes inscritos se encerra nesta quarta-feira. Antes das melodias de canções tradicionalistas e bate-papos de amigos que reencontram em volta do fogo de chão, predominam os sons das serras e dos martelos.

Retomar a convivência com companheiros de tradição é exatamente uma das maiores expectativas de Luiz Pires, 50 anos, do piquete Gaudérios do Asfalto, da zona sul da Capital. Enquanto espera a mobília chegar, coordena os últimos arremates para aprontar a casa da entidade no parque. “Faltam detalhes, até o final do dia estará tudo montado”, projeta. Segundo ele, os festejos, dos quais não esconde a saudade, valorizam as raízes dos gaúchos. “Revemos amigos de anos, nosso ponto de encontro para conversar fiado, jogar truco, comer carne e tomar uma cervejinha”, conta Pires, que aguarda receber visitantes porto-alegrenses e vindos do interior.

Já Larry Machado Rocha, 35 anos, vai se dividir, este ano, em dois galpões. Ele é um dos filhos dos já falecidos Romeu e Enilda que carregam o legado do piquete 24 Irmãos, do bairro Partenon de Porto Alegre. “Somos, sim, 24 filhos, todos da mesma mãe e oito do mesmo pai”, diz o caçula (“eu sou o 24”). Para dar apoio a um amigo que não poderá acampar desta vez, Rocha estará, também, à frente do piquete Amigos do Sul, na zona sul. Ferreiro de profissão na chácara homônima ao piquete, ele anda desconfiado com os rumos do tradicionalismo que vem acompanhando nos últimos anos. “Está virando só comércio. Nós que somos do campo, lidamos com a bicharada, trazíamos galo e ovelhas para cá, mas, hoje em dia, não pode”, comentou.

250 anos

Um dos espaços em especial será o galpão comemorativo ao aniversário da Capital. O Piquete dos 250 Anos foi projetado pela Comissão Municipal dos Festejos Farroupilhas e pela GAM3 Parks, concessionária responsável por administrar a área. Com 286 metros quadrados, o piquete terá espaço para churrasco, salas fechadas para reuniões, cozinha, bar, atendimento e salão de eventos. O local será utilizado pela prefeitura da Capital, pela secretaria-geral do evento e pela empresa.

Os bombeiros acompanham de perto as montagens e tem até a quinta-feira para avaliar se os piquetes estão, de fato, aptos para integrar a festa na sua plenitude. O Acampamento Farroupilha ocorre de 1º a 20 de setembro, com abertura oficial no dia 7 de setembro. O evento é realizado pela prefeitura de Porto Alegre, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Smcec), em parceria com a GAM3 Parks.