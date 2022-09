Piquetes são aprovados em vistoria preliminar no Parque Harmonia

publicidade

Esta quinta-feira foi o último dia de pré-inspeção realizada pelos bombeiros civis contratados para avaliar as condições dos piquetes do Acampamento Farroupilha, no Parque Harmonia, em Porto Alegre. Um dia antes, encerrou o prazo para os responsáveis dos 230 galpões inscritos concluírem a montagem das casas. Segundo as vistorias preliminares, todos os locais tiveram suas precauções contra incêndios aprovadas.

Os piquetes foram divididos em lotes e avaliados por seis profissionais, que se detiveram em alguns quesitos básicos que todos os locais precisam seguir. “O extintor de incêndio tem que estar atualizado, o botijão de gás, assim como a válvula e mangueira, deve estar regularizado pelo Inmetro e ficar do lado de fora do piquete, padronização da eletricidade, isolamento das chaminés de fogão a lenha”, explicou o bombeiro civil Alexandro Fontoura, que está desde a última terça-feira analisando os galpões.

Contratado junto à GAM3 Parks, concessionária responsável pelo parque, o engenheiro Milton Melo explicou que a liberação para os piquetes se dá em quatro Planos de Prevenção e Proteção Contra Incêndios. “Há o PPCI principal e três específicos: o dos piquetes em si, o do comércio em geral, que inclui órgãos públicos, artesanato e praça de alimentação, e o que refere ao palco”, relata. Ele explica que os cuidados vão aumentando a partir do tamanho de cada espaço. “Deve haver um extintor em um local de até 100 metros e uma placa de saída de emergência, é o mínimo. A partir de 200 metros, é necessária uma sinalização de balizamento, que são aquelas luzes que acendem”, lembra. A avaliação final por parte do Corpo de Bombeiros Militar acontece nesta sexta-feira.

O evento é realizado pela prefeitura de Porto Alegre, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Smcec), em parceria com a GAM3 Parks. A programação e mais informações estão disponíveis no site do Acampamento Farroupilha. Nesta edição, em especial, o Acampamento Farroupilha contará com mais de 70 atrações culturais gratuitas entre os dias 7 e 20 de setembro. A abertura ao público já ocorreu nesta quinta-feira. Já a cerimônia de abertura oficial será no dia 7, a partir das 18h30, com a chegada da Chama Crioula.