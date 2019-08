Planeta potencialmente habitável é descoberto em novo sistema solar

publicidade

Uma equipe internacional de astrônomos descobriu um novo sistema solar com um planeta que poderia ser "habitável" - disse, nesta quinta-feira, o astrofísico espanhol Rafael Luque, que liderou as buscas. Três novos planetas foram descobertos em órbita ao redor de GJ 357d, uma anã vermelha - uma pequena estrela na fase de resfriamento. Eles formam um sistema solar localizado a 31 anos-luz da Terra, a uma distância relativamente pequena na escala espacial, detalhou Luque, do Instituto de Astrofísica das Ilhas Canárias.

A descoberta foi feita, graças aos dados fornecidos pelo satélite TESS da NASA (a agência espacial americana), especializado na busca de exoplanetas - localizados fora do nosso sistema solar. O planeta mais distante da estrela, chamado GJ 357d, é de particular interesse para os pesquisadores, que acreditam que pode ser habitável. Os outros dois são muito quentes.

"Parece um pouco frio à primeira vista. Mas, se a atmosfera for densa (ao contrário de Marte), o efeito estufa aqueceria a superfície, e a água poderia ser líquida", diz Luque. Os pesquisadores acreditam que o GJ 357d possa ser de uma a duas vezes o tamanho da Terra. Este planeta não é o primeiro potencialmente habitável a ser descoberto perto de nós. Em 2016, a descoberta de Proxima b, a apenas quatro anos-luz de distância do nosso sistema solar, causou sensação.

O problema nessas descobertas está no método usado. Proxima b e GJ 357d foram descobertos pelo método da velocidade radial, que consiste em localizar a oscilação causada na estrela pela gravidade exercida por um planeta em órbita. Segundo Rafael Luque, porém, esse método não confirma se o planeta é habitável. Para isso, é necessário utilizar a técnica de trânsito, que possibilita medir seu tamanho, depois calcular sua densidade e sua composição (gasosa, ou não).



O planeta GJ 357d é de particular interesse para os pesquisadores, pois acreditam que pode ser habitável - Imagem: Chris Smith / Goddard Space Flight Center da NASA / Divulgação / CP

O planeta deve passar diretamente entre sua estrela e o observador, uma condição difícil de ser cumprida. Para Proxima b, mostrou-se impossível. Luque e sua equipe tentarão nos próximos meses observar o GJ 357d em "trânsito" para confirmar se a vida pode se desenvolver lá, ou não. "Mas a probabilidade de um planeta passar por uma estrela no eixo de nossa visão da Terra é muito pequena", diz ele.